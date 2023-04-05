تدشين اجهزة الاشعة في مركز الغبيري برعاية السفير الياباني ماسايوكي: حكومتنا ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان

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نظمت بلدية الغبيري إحتفالا لمناسبة تدشين أجهزة الأشعة في مركز الغبيري الصحي الإجتماعي الممولة بمنحة من الشعب الياباني ضمن برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري، برعاية وحضور سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي.

كما حضر الاحتفال رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، عضوا المجلس البلدي رمزي علامة وزهير وزنة، أطباء وممرضو وإداريو مركز الدكتور محسن زكريا الخنسا للرعاية الصحية الأولية التابع لبلدية الغبيري، مدير منطقة بيروت في الهيئة الصحية الاسلامية علي شعيتو ومدير المركز حسن خليل .

رئيس البلدية

استهل الاحتفال بالنشيدين اللبناني والياباني، ثم القى رئيس البلدية كلمة اكد فيها "ضرورة التعاون في المستقبل في مجالات عدّة". وقال: "لقد أمّنت الأجهزة الثلاثة خدمات إضافية وضمن جودة عالية للقاطنين في منطقة الغبيري ومحيطها، وستسهم في التخفيف عن كاهل الفقراء والمحتاجين للعناية الصحية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا لبنان، كما ستساعد على تشخيص الحالات المرضية بدقة أكبر والحصول على النتائج بشكل أسرع وفي النهاية تحسين جودة الخدمة في مركزنا."

ولفت إلى أن "جودة الخدمات الطبية التي يقدمها المركز تعتبر من أعلى درجات التميز"، موضحا ان المركز يستقبل يومياً أكثر من 200 فرد لكافة الاختصاصات الطبية، ويقدم شهريا أكثر من 10,000 علبة دواء و6,000 خدمة طبية من مختبر وصور شعاعية من خلال الفريق الطبي المتفاني بعمله من أطباء وممرضين واداريين".

وختم: "لقد كانت اليابان وما زالت داعما أساسيا لكثير من البرامج الاجتماعية والصحية والتربوية في لبنان. وهذا المشروع يشكل شهادة عن العلاقة الوطيدة بيننا والتزامنا المشترك بتعزيز الصحة والرفاهية في مجتمعنا، ونتطلع الى مزيد من التعاون مع سفارة دولة اليابان في لبنان لتطوير عمل المركز وزيادة الخدمات الطبية فيه. وبناء عليه استكملنا هذا العام الملف وقدمناه لكم (السفير الياباني) ويتضمن أيضا تجهيزات متخصصة يفتقد المركز لها وتعد من الأولويات وتساعد في تخيف الفاتورة الصحية للمواطنين".

السفيرالياباني

ثم القى السفير ماسايوكي كلمة باللغة العربية، فقال: "يسرّني أن أكون معكم هنا اليوم للاحتفال بإنجاز مشروع مميز، دعم مركز الغبيري الصحي الاجتماعي من ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اليابان للمساعدات اﻷﻫﻠﻴﺔ لمشاريع الأمن البشري. عبر هذا المشروع، قدّمت اليابان معدات طبية متطورة لقسم الأشعة في مركز الغبيري الصحي الاجتماعي، لتعزيز إمكانات المركز ومساعدة سكان المنطقة والجوار في الحصول على خدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة وبأسعار معقولة."

واكد "ان القطاع الصحي هو نبض المجتمع، وقد برزت أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الأولية كونه ركنا أساسيا لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة في التشخيص المبكر". وقال: "لا شك أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان قد انعكست سلباً على عمل المراكز الصحية المحلية ، خصوصا تلك التي تشهد إقبالاً كثيفاً. وهنا تكمن أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه المساهمة في توفير البنية التحتية الصحية اللازمة في المنطقة لضمان الأمن الصحي ودعم بلدية الغبيري في مهمتها لتقليص الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان".

أضاف: "أود أن أشدّد على أن اليابان كانت ولا تزال تعلق أهمية كبيرة على تعافي قطاع الرعاية الصحية في لبنان. كما يهمني التأكيد أن حكومة اليابان ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم المشاريع التي تعالج القضايا الأكثر إلحاحًا في هذا الصدد".

وقدّم معن الخليل هدية رمزية للسفيرالياباني، كما قدّمت إدارة مركز التصوير الشعاعي باقة ورد تجسّد العلم الياباني، بعدها كانت جولة على أقسام المركز الصحي والعيادات ومركز التدريب المهني.