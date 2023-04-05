"بأقصى العبارات"... الخارجية تدين إقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان دانت فيه, "بأقصى العبارات إقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والإعتداء على المصلين والمتواجدين فيه".

ورأت الوزارة أن "إستسهال المسؤولين الإسرائيليين إستباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الإعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب".

ودعت, الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها".