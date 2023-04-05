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"حركة سياحية واعدة"...ماذا عن حجوزات الفنادق؟

5
APRIL
2023
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توقع رئيس اتحاد "النقابات السياحية" ونقيب "أصحاب الفنادق" في لبنان بيار الاشقر في بيان، اليوم أن يشهد لبنان حركة سياحية واعدة في خلال فترة الأعياد.

وبالنسبة للحجوزات في الفنادق، أعلن الاشقر تسجيل الفنادق في لبنان حجوزات خجولة عشية الأعياد لدى الطوائف المسيحية، متوقعا أن ترتفع الحجوزات عشية عيد الفطر إلى نسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة.

وعزا الأشقر "إرتفاع الحجوزات في الفنادق مع إقتراب عيد الفطر، الى ان الدول الخليجية التي تحتضن أعداد كبيرة من اللبنانيين تعطي عطلة طويلة في عيد الفطر قد تمتد الى 15 يوما، الأمر الذي سسيشجّع اللبنانيين العاملين فيها لحجز طائراتهم وقضاء فترة العيد في ربوع لبنان".
ولفت الاشقر الى إنه "خلال عيد الفصح ستشهد المناطق اللبنانية خارج بيروت نشاطا جيدا، على أن تنعم كافة المناطق اللبنانية والعاصمة بيروت بحركة سياحية خلال عيد الفطر"، متوقعا "أن يكون للعاصمة بيروت حصة من السياح الاردنيين والعراقيين والمصريين الذين سيأتون لقضاء عطلة العيد في لبنان".

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