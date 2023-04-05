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لبنان تحت تأثير "منخفض متمركز فوق اليونان".. إليكم الطقس المتوقع!

5
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:
 
الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر بشكل سريع وملحوظ اعتبارا من يوم الاربعاء فيصبح الطقس متقلبا محليا بسبب تأثير منخفض جوي بارد متمركز فوق اليونان. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة).
 
الطقس المتوقع في لبنان:
  
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال النهار، فيتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة محلية اعتبارا من المساء.
 
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.
 
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فتقارب الـ 70 كم/س محملة بالغبار ويرتفع معها موج البحر.
 
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.
 
-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 8 إلى 24 درجة.
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س .
 
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
 
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس: 6,21
 
-ساعة غروب الشمس: 19,01
 
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