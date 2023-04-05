الراعي: لاتباع مقولة القديس توماس مور "أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله اولاً"

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بدأت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بيت عنيا - حريصا بمشاركة 53 نائبًا.



وقال الراعي في قداس خلوة "بيت عنيا": "نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها امالا".



وأضاف، "السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".

وتابع، "يقول البابا فرنسيس أن "السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة".



وسأل: "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، اي قوى ايجابية حررت، ماذا انتجتُ في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".



ودعا الراعي النواب الى "التحلّي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله اولاً".