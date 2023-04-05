living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقوبات واشنطن على رحمه: استهداف لفرنجيه؟ (مارك بخعازي)

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب مارك بخعازي -
 
ليس تفصيلا أن تعلن الإدارة الاميركية عن وضعها عقوبات على الأخوين تيدي وريمون رحمه  لأن كليهما من كبار رجال الأعمال في مجال النفط والاستثمار السياحي والعقاري ، قد تمكنا بهذه الصفة من ابتناء نفوذ ونظام حماية من قبل كبار السياسيين .واذا كان تيدي في بداية الأمر  استظل معراب واجزل العطاء لمهرجانات الارز ،فإن مكوثه فيها لم يطل منتقلا إلى حيث شد شقيقه ريمون الرحيل، اي إلى بنشعي في حماية بيكها الذي شلح عباءته على سركيس حليس في وجه العدالة.
في حينه لم تسلم القاضية غاده عون من الاتهامات تكال لها يمنة ويسرة، وعلى" الطالع والنازل"،قبل أن تتوسع دائرة ملاحقاتها لتطاول حاكم لبنان الفعلي المتصرف بأمر المال 
رياض سلامه، والمرحوم ميشال مكتف العارف باسرار عمليات نقل الأموال من لبنان التي اضطلع بها مصرفيون من ذوي الحظوة. يومها اتهمت القاضية عون زورا بأنها تسببت في موت المكتف.  
ما لنا ولهذه التفاصيل -على اهميتها- لكن دلالاتها  تشي بما هو ابعد ،وتبرر طرح الأسئلة آلاتية:
1- لماذا توقيت العقوبات في هذه اللحظة السياسية التي يحتدم فيها السباق إلى قصر بعبدا؟
2-لماذا طاولت العقوبات الأخوين رحمه، هل لأنهما فعلا اتهما بالفساد ويعاقبان - بحسب ما زعم بيان الإدارة الاميركية- على " جرائم مالية "يفترض انها ارتكبت  منذ سنوات؟ هل تنبهت واشنطن اخيرا إلى نشاط الأخوين المذكورين في لبنان والعراق وسواهما ، أو لانهما يمولان الحملة الرئاسية للنائب والوزير السابق سليمان فرنجيه،  منضمين إلى رجل الاعمال جيلبير شاغوري الذي أنشأ " لوبيا" في باريس لإدارة معركة فرنجيه باذلا بسخاء من أجل تسويق صديقه رئيس " تيار المردة" دوليا عبر البوابة الباريسية.؟ والسؤال المطروح والمشروع بعد الذي حصل:" هل يأتي دور الشاغوري".   
3- هل أن العقوبات الاميركية على الأخوين رحمه نابعة من حرص واشنطن على الشفافية ، وهي التي تدمن التعاطي مع فاسدين في لبنان وتمول بعضهم تحت ستار منظمات اغاثية ،ام لبعث رسالة قوية إلى الثنائي الشيعي ومن ورائهما طهران ودمشق أن مرشحهما سليمان فرنجيه غير مقبول لديها ؟ 
4-هل فهم اللبنانيون معنى هذه الرسالة بأن مرشح" الفرض" و" القضاء والقدر" لا يجد سوقا رائجة له في لبنان، وإن وجد فلن يحكم سوى لاشهر معدودة، قبل أن تقوم في وجهه " متاريس" الاعتراض، فالمعارضة بدءا بأهل بيته؟
هذه الأسئلة المشروعة تعني أن واشنطن ليست غير معنية بالاستحقاق الرئاسي ،بل انها تتعامل معه على طريقتها. فهل تفلح، أو تبؤ محاولتها بالفشل، ويكون من طاولتهم العقوبات ضحايا مجانية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   