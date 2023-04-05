احتفال لهيئة اوتاوا بمناسبة تسليم بطاقات انتساب جديدة

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نظمت هيئة اوتاوا في التيار الوطني الحر احتفالا لتلسيم بطاقات الى عدد من المنتسبين بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام والمنسق العام المهندس جهاد داود .

عضو المجلس الوطني عن كندا المهندس شربل مطر ، مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج ، والعميد جوزيف القزي ومنسق المدينة السيد طوني عون ومسؤولة لجنة المرأة في اوتاوا السيدة غريس ابي خليل مع اعضاء الهيئة في عاصمة كندا .

وكان الاحتفال مناسبة لتجديد اللبنانيين المنتشرين الثقة اليوم بنهج التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل

والذي أرساه الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس العماد ميشال عون.