حرفوش: ٤ شخصيات ترتبط بالاخوين رحمه

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نشر صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:

العقوبات الاميركية على تيدي وريمون رحمة تؤكد إصرار أميركا على مضيها في برنامج عقوبات سوف يطال عاجلاً أم آجلاً أمراء حرب لبنان وأعضاء الكارتيل.

فالشقيقين هما محفظة اموال لعدد كبير من السياسيين انطلاقاً من جعجع وفرنجية مروراً برياض سلامة وصولاً الى نبيه بري .

والاهم ان اسميهما مرتبط بطريقة مباشرة بعمليات استيراد الفيول الغير صالح ومعه ملف الكهرباء والطاقة .

أما سياسياً فهذه العقوبة تأتي مباشرة ضد مشروع رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون وحلفائه ميقاتي وبري، أي ضد ايصال فرنجية الى رئاسة الجمهورية.