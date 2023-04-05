living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من يحاسب التجار وأين وزارة الاقتصاد من فوضى الأسواق؟

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجولة في اسواق طرابلس الداخلية والشعبية كافية لان يخرج المرء بمحصلة موجعة تحكي حجم الاهمال والتردي والفوضى في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية والغذائية، خاصة حاجيات الصائمين في شهر رمضان ..

انخفض سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين، انخفاضا غير مفهوم، كما حين يرتفع، دون ما يبرر هذا الصعود او الهبوط سوى تلاعب التجار والممسكين بلعبة الدولار، تمسكهم بمصير الناس وبذوي الدخل المحدود او العاملين والاجراء والمحرومين ..

هبط سعر صرف الدولار الى ٩٧ ألف ليرة، اما السلع فبقيت محلقة على حالها، بل بعض السلع ارتفعت اسعارها ونحو المزيد مع اقتراب عيد الفطر ..

مواطنون يئنون من الاسعار، ويكيلون للتجار باوصاف اقلها انهم الفجار والجشعون الذين لا يرحمون الناس، بل يستغلون شهر رمضان المبارك لجني الارباح المحرمة طالما اجهزة الدولة المعنية بمراقبة السلع واسعارها وجودتها غائبة عن السمع وعن الرقابة والمحاسبة ..

اسعار اللحوم والدجاج والخضار على حالها، لم تتغير ولم تنخفض، حتى اسعار البيض وصلت الى ٣٠٠ ألف ليرة ولم تهبط .. وكأن المؤامرة تستهدف فقط الشرائح الافقر بين الناس وتنال من لقمة عيشهم ..

اسعار الخضار لا تقل عن المئة الف ليرة لباقات بقدونس وخس او بندورة وبصل، وتجد عائلات في الاسواق تتنقل من محل الى آخر بالكاد يستطيعون شراء حبة بصل او حبة بندورة، ويقول احدهم اذا اشترينا البصل والبندورة، فربطة الخبز بخمسين الف ليرة ونحن عائلة نحتاج يوميا الى ثلاث ربطات خبز في اليوم بين الافطار والسحور اي ١٥٠ ألف ليرة فقط للخبز، فماذا نأكل؟ ولماذا لم تهبط الاسعار مع هبوط الدولار؟

السؤال الكبير: اين الدولة ؟ اين وزارة الاقتصاد والتجارة؟ اين الرقابة والمحاسبة؟ ..

ويقول آخر: اذا كانت الدولة واجهزتها غائبة في شهر رمضان، فمتى ستكون جاهزة للرقابة والمحاسبة؟ ..

وهذه هي اسواق طرابلس تعج بالمواطنين، لكنهم يئنون من الاسعار ومن تلاعب التجار ومن جشع مقيت لا يشبعون.. 

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   