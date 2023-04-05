عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 نيسان 2023

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الديار: الزيارة القطرية جوجلة للداخل لم تتجاوز الاستطلاع... ودروب المرشح الثالث لم تعد وعرة

ضغوط فاتيكانية في اتجاه عواصم القرار لإنقاذ لبنان بعد التحذيرات من الانهيار المرتقب

الانظار المسيحية شاخصة اليوم بـ«خلوة حريصا»... فهل تفتح آفاق التقارب المنتظر؟

نداء الوطن: خلوة "بيت عنيا" اليوم... هل تُحيي "لعازر الوحدة المسيحية؟"

عقوبات المحروقات تحرُق فرنجية... و"القطري" يغادر بأجوبة عن 3 أسئلة



اللواء: «دوحة جديدة» تنتظر رؤساء الكتل والأحزاب.. و«خارطة طريق» على الطريق

لا مجلس وزراء هذا الأسبوع.. وميقاتي يترك التعيينات للعهد الجديد



البناء: افتتاح معركة الرئاسة الأميركية من محكمة نيويورك بـ34 اتهام لـ ترامب والتتمة نهاية العام / دمشق تقدّم في اللقاء الرباعي مسودة بيان سياسي… وعبد اللهيان وابن فرحان الى بكين / حصاد جولة الخليفي: الاستعصاء الرئاسي مستمر… وبوابة اللبننة منافسة انتخابية حرة /

النهار: هل دخلت "العقوبات" على خط الأزمة الرئاسية؟

الجمهورية: إستطلاع قطري تمهيدًا "للخماسي"