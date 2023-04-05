living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء الوطن: سليمان فرنجية: آل رحمة اصدقائي من 40 سنة... وريمون رحمة صديقي واخي ونسافر معاً... حليس لايزال متواريًا

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بينما كان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي يجمع اوراقه عائداً الى بلاده، كانت وزارة الخزانة الاميركية تنشر اوراق العقوبات بحق احد ثالوث بارونات تمويل مرشح "المنظومة" لرئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون تحت إدارة جزرة الديبلوماسية وعصا العقوبات حتى تبلغ ازمات لبنان، وفي مقدّمها الشغور الرئاسي، شاطئ الحلول.

 

ففي واشنطن، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات "الشقيقين اللبنانيين ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة لاستخدامهما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية على حساب الشعب اللبناني"، وفق بيان عن الوزارة.

 

وأشارت الوزارة الى أنّ الشقيقين رحمة استخدما "الشركات الخاضعة لسيطرتهما- الموجودة داخل لبنان وخارجه- للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تمّ الإبلاغ عنها على نطاق واسع بأنها فاسدة. وأثناء التعاقد، إستورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية.

 

قام الأخوان رحمة، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتّخذ من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرّض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى".

 

وللتوضيح، نذكّر بأنّ الشركة المذكورة حصلت منذ العام 2017 على عقود باطنية من شركة سوناطراك التي كانت تتولى تأمين الفيول لمعامل الكهرباء في لبنان. وهي الفترة التي اتهمت خلالها شركة ZR Energy بأنها باعت الدولة اللبنانية ما أطلق عليه يومها توصيف "الفيول المغشوش"، ما عرّضها للملاحقة القضائية.

 

وعندما جرى إستدعاء مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على فرنجية، شنّ الاخير حملة دفاع عنه،  و"حليس لن يمثل أمام القضاء". وبالفعل فإنه لا يزال متوارياً.

 

أما شركة ZR Energy التي يملكها الاخوان رحمة والتي باعت الدولة اللبنانية "الفيول المغشوش"، فقد تناولها فرنجية في ذلك الحين في مؤتمره الصحافي قائلاً: "آل رحمة اصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي واخي، ونسافر معاً".

 

وفي معلومات "نداء الوطن"، ان وسيطاً يدعى (غ غ) يتولى الحصول على المكاسب من اعمال شركة الاخوين رحمة لمصلحة مرجعيّتين في الدولة اللبنانية.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   