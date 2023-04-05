نداء الوطن: عقوبات المحروقات تحرُق فرنجية... دبلوماسي: رسالة اميركية حاسمة بعدم الموافقة على وصول زعيم المرده

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بينما كان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي يجمع اوراقه عائداً الى بلاده، كانت وزارة الخزانة الاميركية تنشر اوراق العقوبات بحق احد ثالوث بارونات تمويل مرشح "المنظومة" لرئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون تحت إدارة جزرة الديبلوماسية وعصا العقوبات حتى تبلغ ازمات لبنان، وفي مقدّمها الشغور الرئاسي، شاطئ الحلول.

في وقت تصاعدت أسئلة حول توقيت العقوبات الاميركية بحق ممول رئيسي لمرشح المنظمة الرئاسي، قرأ مصدر دبلوماسي في هذه العقوبات بأنها "رسالة اميركية حاسمة بعدم الموافقة على وصول فرنجية الى سدة الرئاسة، بعكس كل ما حاول فريق الممانعة ترويجه لجهة القول إن واشنطن لا تتوقف عند الاسم وأي رئيس ينتخب تتعامل معه".