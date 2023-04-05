الديار: التسوية الرئاسية في ايار او حزيران؟... الرئيس الجديد سيكون منسجما ومناسبا للمناخ التوافقي

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بعض ما جاء في مقال محمد بلوط في الديار:

يقول مصدر سياسي ان لا احد يستطيع ان ينكر ان الاتفاق السعودي الايراني من شانه ان ينعكس ايجابا على لبنان، وان المنطق يؤكد انه اذا ما سار الاتفاق في مساره الطبيعي فان فرصة التسوية في لبنان ستكون كبيرة اذ لم نقل مؤكدة .

وبتقدير المصدر ان المملكة العربية السعودية تضع في اولويات اتفاقها مع ايران التوصل الى حل شامل في اليمن وانهاء الحرب في هذا البلد المجاور لها والذي يعتبر السلم فيه امرا حيويا لها .

ويرى المصدر ان مقاربة البلدين بشكل ايجابي للوضع في اليمن سيزيل التشدد السعودي ويسهل الحل في لبنان .

وبعيدا عن حظوظ الاسماء المرشحة للرئاسة، فالاعتقاد السائد ان التسوية الرئاسية ومعادلة المرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لن تتاخر كثيرا، وهي مرشحة لان تبصر النور في ايار او حزيران، وقد تكون قبل القمة العربية او بعدها .

اما الرئيس الجديد فسيكون منسجما ومناسبا للمناخ التوافقي الاقليمي والعربي .