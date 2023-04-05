شارل جبور لـ الديار: ليس هنالك من مبادرة قطرية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اوضح رئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور خلال اتصال مع « الديار» ، وبعد مشاركته في اجتماع الوفد القطري مع الدكتور سمير جعجع، أنّ الوزير الخليفي لم يطرح اي اسم رئاسي كما ذكر البعض، واصفاً اللقاء بالاستطلاعي، وهو اصدق تعبير عن الجولة القطرية، وقال:» لقد استطلعوا مواقف القوة السياسية على تناقضها وانقسامها واختلافها، من اجل تكوين وجهة نظر قطرية عن المواقف اللبنانية التعدّدية والخلافية»، مؤكداً ان ليس هنالك من مبادرة، وبالتالي كان هدف اللقاء معرفة خلفية نظر كل فريق سياسي لا اكثر ولا اقل.