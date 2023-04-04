درغام يسلم البطاقات الحزبية للمنتسبين الجدد في أوتاوا ـ كندا: للتمسك بمبادئ العماد عون

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جدد اللبنانيون المنتشرون الثقة بنهج التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل،

والنهج الذي أرساه الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس العماد ميشال عون .

حيث تم تسليم بطاقات لعدد من المنتسبين الجدد في هيئة أوتاوا ــ كندا في التيار الوطني الحر، بحضور عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الذي قام بتسليم البطاقات للمنتسبين، وبمشاركة المنسق العام المهندس جهاد داود، عضو المجلس الوطني عن كندا المهندس شربل مطر ، مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج، العميد جوزيف القزي ومنسق المدينة السيد طوني عون ومسؤولة لجنة المرأة في أوتاوا السيدة غريس ابي خليل مع أعضاء الهيئة.

وللمناسبة ألقيت كلمات شددت على أن حزب التيار الوطني الحر صاحب إرادة صلبة، ويعتمد على التمويل الذاتي، وبالتالي فهو غير مرتهن، ويؤمن ببناء وطن جديد يشبه أبنائه الأحرار.

من جهته أكد درغام على "أهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي نادى بها العماد عون، وأهمية الصدق والثبات والتحلي بالمسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب وتشجيعهم على المشاركة بالعمل الحزبي، وضرورة دعم المنتشرين الى أهلهم المقيمين في لبنان".