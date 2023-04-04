توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 4/ 4 / 2023، دهمت قوة من الجيش في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس منازل مطلوبين لتورطهم في إشكال وقع بتاريخ 2/4/2023 وتخلله تبادل لإطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ع.ج.) و(ح.ج.) و(ح.ق.) و(ع.ج.)، كما ضبطت أسلحة وأعتدة عسكرية وذخائر وعدداً من السيارات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 4/ 4 / 2023، دهمت قوة من الجيش في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس منازل مطلوبين لتورطهم في إشكال وقع بتاريخ 2/4/2023 وتخلله تبادل لإطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ع.ج.) و(ح.ج.) و(ح.ق.) و(ع.ج.)، كما ضبطت أسلحة وأعتدة عسكرية وذخائر وعدداً من السيارات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.