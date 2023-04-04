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من خارج مشهد النكد السياسي اليومي، والمناكفات التي لا تنتهي، أتت رسالة الرئيس العماد ميشال عون اليوم!

4
APRIL
2023
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من خارج مشهد النكد السياسي اليومي، والمناكفات التي لا تنتهي، أتت رسالة الرئيس العماد ميشال عون اليوم. فأي خلاف سياسي بين أبناء الوطن الواحد هو مرحلي، ولا يُبرّر تفلّت الخطاب وجنوحَه نحو الكراهية واستثارة الغرائز الطائفية وغير الطائفية، كما نتابع مؤخراً على وسائل التواصل، شدد الرئيس عون، قبل أن يذكّر بأن المجتمع التعددي هو مصدر غنى للبنان، قائلاً: لا تجعلوا منه مصدر ضعف وتفتّت، وتذكروا أن الحروب الداخلية مدمِّرة للجميع، وأن التشبّث بالماضي لا يبني المستقبل، وأن تشويه التاريخ لا يغيّر الحقيقة.
واعتبر الرئيس عون أنَّ من الملحّ التأكيد بأن اللامركزية الإدارية الموسعة، المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني، هي تدبير إداري لا تقسيمي، فلا يتلطّى أحد وراءها، لا للترويج لمشاريع مرفوضة، ولا لاستعمالها فزّاعة عند الحاجة، ومضيفاً: تذكروا أيضاً، ان “لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم”، وأنه أرض تلاقٍ وحوار، مذكراً بحرصه على وضع أسس لأكاديمية تعلّم هذه القيم.
وختم الرئيس عون البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي بالقول: قدركم ايها اللبنانيون هو العيش معاً كيفما تقلّبت الظروف، فابحثوا عن الطريقة الأفضل لذلك.
وبالعودة الى اليوميات السياسية، ثلاثة عناوين للمشهد المحلي اليوم:

العنوان الاول، جولة الموفد القطري، التي شملت ميرنا الشالوحي ومعراب وبنشعي، في اطار المشاورات الرئاسية المستمرة، والتي صودفت عشية لقاء بيت عنيا للنواب المسيحيين.
والعنوان الثاني، العقوبات التي اصدرتها الخزانة الاميركية على الاخوين ريمون وتيدي رحمة، وما قد يعنيه ذلك في السياسة.
أما العنوان الثالث، فالتطورات المستمرة في ملف التحقيق الفرنسي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي منه نبدأ النشرة.

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