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المجلس اللبناني الأميركي للأعمال: المندوبون اللبنانيون التقوا شيا

4
APRIL
2023
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أعلن المجلس اللبناني - الأميركي للأعمال LAB-C في بيان، "لائحة المديرين التنفيذيين العامين وقادة الأعمال المشاركين في أكبر قمة استثمار في العالم SelectUSA2023 من 1 إلى 4 أيار 2023 في ولاية ميريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وبالتنسيق مع السفارة الأميركية في لبنان، وبالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية".

وأشار إلى أنه "تمت دعوة المندوبين اللبنانيين المشاركين في القمة للقاء السفيرة دوروثي شيا في غرفة التجارة اللبنانية - الاميركية في وسط بيروت، وناقش الحضور مشاركة لبنان الثانية في القمة والفرص التي يمكن أن تنشأ عن التعاون، بدءا من إنشاء فرص العمل على طول الطريق إلى الأسواق النامية"، وقال: "رغم كل الصعوبات التي يمر فيها لبنان ومؤسساته الخاصة منذ سنوات، يبرهن هذا الحدث عن جدية وسعي رجال الأعمال في لبنان لتطوير الجسور مع الولايات المتحدة ومدها من أجل تحديث العلاقات التجارية وتمكينها بين البلدين".

ولفت البيان إلى أن "هذه القمة هي برعاية البيت الأبيض. وكما حدث في القمة السابقة، سيلقي الرئيس جو بايدن كلمة مقتضبة خلال الجلسة العامة".

 

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