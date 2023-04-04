بسبب الفساد.. ريمون رحمة وتيدي رحمة عل لائحة العقوبات الأميركية!

A + A -

وضعت وزارة الخزانة الأميركية الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY على لائحة العقوبات.



واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان ، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني.



وقال البيان إنه في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللًا سياسيًا غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما. وطالب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.