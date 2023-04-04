هذا هو سبب التحرك القطري باتجاه لبنان... وما من تطورات ايجابية

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غريس مخايل

في ظلّ كل ما قيل ويقال حول نتائج زيارة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لفرنسا، أكد مصدر مطّلع للـtayyar.org أنه ما من تطور ايجابي في هذا الاطار لا بل إن الأمور قد تتخذ منحنى سلبياً في الساعات القليلة المقبلة خصوصاً أنه وبحسب المعلومات فإن الفرنسيين طالبوا فرنجية بتأمين تعهد من حزب الله بحكومة مع صلاحيات استثنائية تشمل ملفين: القطاعات الانتاجية والملف المالي بحيث تقرر الحكومة وتحسم دون المرور بمجلس النواب، وهو ما رفضه حزب الله بشكل تام وكامل.

وتابع المصدر بالاشارة الى أن الهدف من زيارة الموفد القطري هي الاستماع الى رؤية مختلف الأفرقاء الرئاسية والمالية، لكن قطر ما كانت لتتحرك في هذا الاتجاه لو كانت هناك تطورات ايجابية. وأكد المصدر أن العمل القطري جار لعقد لقاء خماسي ثان بعد عيد الفطر.