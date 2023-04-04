بالأرقام... حركة لافتة في مطار بيروت!

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حقّقت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً في شهر آذار الفائت على صعيد الركاب بنسبة 12.73 بالمئة، فارتفع بذلك مجموع المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية الشهر الثالث منه الى مليون و368 ألفاً و373 راكباً أي بزيادة 23.7 بالمئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2022.



وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آذار الفائت على الشكل التالي:



المسافرون: بلغ عدد المسافرين المستخدمين للمطار في آذار الفائت 466 ألفاً و 956 راكباً (بزيادة 12.73 بالمئة عن آذار 2022)، حيث ازداد عدد الوافدين الى لبنان خلال الشهر الثالث من العام الجاري بنسبة 15.92 بالمئة وبلغ 234 ألفاً و782 راكباً، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 9.79 بالمئة وسجل 231 ألفاً و645 راكباً، وبلغ عدد ركاب الترانزيت 529 راكباً (بتراجع نسبته 25 بالمئة).

ومع انتهاء شهر آذار يصبح مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية الشهر الثالث منه مليون و368 ألفاً و 373 راكباً (بزيادة 23.70 بالمئة).



حركة الطائرات: بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آذار الفائت: 4096 رحلة (بزيادة 16.46 بالمئة)، منها 2047 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 16.24 بالمئة)، و2049 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 16.68 بالمئة).