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أمطار وإنخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة.. إليكم حال طقس!

4
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع إنخفاض ملحوظ وسريع في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، يتوقع هطول أمطار خفيفة محلية إعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ثم تنخفض بشكل سريع وملحوظ إعتبارا من يوم الأربعاء ويصبح الطقس متقلبا محليا بسبب تأثير منخفض جوي بارد متمركز فوق اليونان (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود ال 4 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة ، تنشط الرياح محليا وتكون محملة ببعض الغبار.

الأربعاء: غائم جزئيا مع إنخفاض ملحوظ وسريع في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، ويتوقع هطول أمطار خفيفة محلية إعتبارا من المساء.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية خلال الفترة الصباحية.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الشهرية، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فتقارب ال 70كم/س محملة بالغبار، ويرتفع معها موج البحر.

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