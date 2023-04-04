living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ذبح" لبنان بـ"قطنة" النزوح.. إلى "عامية" رافضة!!

4
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي-

لبنان على طريق فقدان هويته الوطنية، ولن يكون في الإمكان وقف هذه الكارثة لأنّ العوامل التي تدفع إلى الواقع الخطير الذي يسير حثيث الخطى نحو خواتيم درامية، قد تكون أكبر من قدرته على احتوائها ومواجهتها.

إنّ هوية لبنان تتهاوى أمام دفق النازحين السوريين الذي يرغمنا الغرب، ليس على القبول بهم فحسب، بل على دمجهم في مجتمعنا المحلي دمجاً كاملاً، وهذا يعني إسقاط صفة النازحين عنهم، تمهيداً لتوطينهم، على رغم من إرادة اللبنانيين من كل الطوائف وفي كل المناطق. ولعل اكثر من يظلم لبنان ويُرغمه على تجرّع كأس العلقم مصحوبا بكل انواع الضغط والتهديد، وأقسى الاتهامات بالعنصرية والشوفينية ومعاداة حقوق الإنسان، هو الاتحاد الاوروبي، وعدم معارضة الولايات المتحدة الاميركية لهذا التوجه إرضاء للاتحاد. على أن الهيئات والمنظمات الأممية العاملة على ملف النازحين ومتابعته أضحَت «خاتم شبيك» في بنصر من يريد للبنان أن يرضخ لتوجهات بعض الدول الاوروبية التي تدّعي صداقتها التاريخية له.

ماذا يعني بقاء النازحين السوريين في لبنان، على رغم من انتهاء الحرب في بلادهم، سوى تيئيس اللبنانيين، وتكثيف نسبة الهجرة، وإفراغ وطن الارز من طاقاته الشابة ومهاراته، وتغيير طبيعته الديموغرافية، ونزع طابع التعددية عنه، فلا يعود توصيفه كبلد حوار دائم بين الحضارات والاديان، والوطن النموذجي الذي يحتوي على غنى الانسانية النوعي، توصيفا واقعيا وصحيحا.

وأقولها بكل وضوح ومن دون خشية أن المسيحيين هم الضحية الأولى لهذا المخطط الجهنمي الذي حاكَته وتحوكه أنامل الغرب، ويليهم المسلمون اللبنانيون الذين يعانون من وطأة النزوح قدر اخوتهم في المواطنة، وانّ نسبة المهاجرين من أبنائهم إلى ارتفاع غير مسبوق. جميع اللبنانيين في هَم النزوح واحد.

العالم يتفرّج ويدعونا إلى الانتحار الذاتي تحت «شعار حقوق الانسان»، وكأنّ هناك قرارا بإعدام لبنان التعددي، والنفاد منه إلى خطة أشد هولاً، وهي إفراغ الشرق من مسيحييه، وربما سائر مكوناته التاريخية التي تسمّى «أقليات»، وهو مُسمّى لا يتجانس مع الحقيقة، كون هذه المكونات هي في صلب النسيج المشرقي، ودورها هو أكبر بكثير من حجمها العددي الذي ضمر بفِعل النكبات المتتالية التي حلّت بها عبر التاريخ.

إنّ ما يتعرّض له اللبنانيون اليوم، ولا سيما منهم المسيحيين، هو أشد هولاً من عرض الموفد الرئاسي الأميركي دين براون في العام 1976 على الرئيس السابق سليمان فرنجية وأركان «الجبهة اللبنانية»، بفتح باب الهجرة أمام من يرغب من أبناء المناطق الشرقية تلافياً لتداعيات حسم عسكري محتمل، بديلاً من حل يُنهي الحرب.

لكن ما يحصل اليوم هو «ذبح بالقطنة» يقوم به المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الاوروبي، على «عينك يا تاجر».

إلام ننتظر وسيف النزوح يسنّ لنحر لبنان والرسالة التي يمثّل؟ إلام مواصلة الكباش حول عنقه؟ ألا يشكل هذا الموضوع سبباً كافياً لتلاقي اللبنانيين لدفع أخطاره وتداعياته؟ ألا يستأهل موضوع اقتلاعنا من أرضنا وتغيير ديموغرافيتنا، توحيد صفوفنا، وإطلاق «عامية» تثبيت وجودنا على أرضنا بحفظ هويتها. أرض لبنان بـ»تحكي لبناني». هكذا كانت وهكذا ستبقى.


الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   