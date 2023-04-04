الشرق الأوسط السعودية: مقتل مدنيَّين في ضربة صاروخية إسرائيلية على سوريا

«الشرق الأوسط»: قُتل مدنيان سوريان، اليوم الثلاثاء، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت العاصمة دمشق وجنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 00:15 (21:15 بتوقيت غرينتش) من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ (...) وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.





وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن وسائط الدفاع الجوي تصدت، مساء (الاثنين)، لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. وقالت قناة «الإخبارية» التلفزيونية إن «وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عدداً منها». وذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم استهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي.





وأكد الشهود أنهم شاهدوا اندلاع نيران في بعض المواقع. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم.





والهجوم هو الرابع من نوعه منذ الخميس الماضي.