الشرق الأوسط السعودية: انطلاق «رباعي التطبيع» السوري ـ التركي... تباين بين دمشق وموسكو

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الشرق الأوسط: موسكو: رائد جبر-

في حين أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن «سلسلة من المشاورات تجري حالياً في موسكو استعداداً لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا»، فإنه لم يوضح طبيعة المشاورات التمهيدية التي جرت، ولا الأجندة المطروحة للبحث.

وأطلقت الوفود جولات من المفاوضات الثنائية، على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدان الأربعة، تهدف إلى تذليل العقبات التي عرقلت مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وتمهّد لعقد لقاء يجمع الوفود الأربعة، اليوم (الثلاثاء).

وكان اللافت أن الاجتماعات التمهيدية التي جرت خلف أبواب مغلقة، أظهرت تبايناً في المواقف بين موسكو ودمشق. فبعد أن نقلت وكالة «سانا» السورية، أن «وجهات النظر خلال اللقاء الروسي - السوري كانت متطابقة حول التأكيد على احترام روسيا لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية»، نفى مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، تطابق وجهات النظر بهذا الخصوص. وشدد على أن «روسيا تقدر أهمية الدور التركي في الشمال السوري، والوجود العسكري له أهمية خاصة في الحفاظ على نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين ومحاربة الإرهابيين». وزاد المصدر أن «مستقبل الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية، يجب أن يكون محور المباحثات بين تركيا وسوريا.



