عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 نيسان 2023

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الأخبار: «جامعة بيروت العربية»: مجلس الأمناء إلى القضاء

عن موقف فرنسا وحوارات رئيس المجلس مع الأميركيين | برّي لواشنطن: هل لديكم بديل لفرنجية؟



أول قرار في ملف سلامة اليوم: تثبيت الحجز على أملاكه أم رفع الخناق عنه؟







الديار: ديبلوماسية قطريّة إستطلاعيّة... وغطاء أميركي لباريس لتفكيك «الألغام» الرئاسيّة

الفاتيكان ينصح بكركي عشيّة «الصلاة الروحيّة»: قلق من تسوية تتجاوز المسيحيين !

وزير الداخليّة يرمي «كرة نار» إجراء الإنتخابات البلديّة عند القوى السياسيّة



نداء الوطن: ميقاتي يسعى إلى تطيير الإستحقاق البلدي والإختياري كرمى لـ"المنظومة"

حصان فرنجية إلى الوراء... "شكراً قطر"



النهار: الانتخابات البلدية في أيار... اختراق مهدد؟ الوساطة القطرية تضغط لتسوية ولا أسماء



البناء: نيويورك تواجه اليوم امتحان محاكمة ترامب… وواشنطن غاضبة من «أوبك بلاس»/ موسكو تستضيف أول اجتماع للرباعية… ومفاوضات صعبة حول البيان السياسي/ الخليفي في جولة استطلاع وتأسيس للحضور في الملف الرئاسي وعرض المساعي/

الجمهورية: جهود الخارج لا تبدد إرباك الداخل

اللواء: استطلاع قطري لآلية تسريع الانتخاب.. وفرنجية في «الحارة» بعد باريس

المتقاعدون إلى الشارع مجدداً.. ومواعيد الانتخابات البلدية تُحرج المنظومة



l'orient le jour: Doha veut s’ériger en médiateur en chef