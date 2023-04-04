عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 نيسان 2023

الأخبار: «جامعة بيروت العربية»: مجلس الأمناء إلى القضاء
عن موقف فرنسا وحوارات رئيس المجلس مع الأميركيين | برّي لواشنطن: هل لديكم بديل لفرنجية؟
أول قرار في ملف سلامة اليوم: تثبيت الحجز على أملاكه أم رفع الخناق عنه؟
الديار: ديبلوماسية قطريّة إستطلاعيّة... وغطاء أميركي لباريس لتفكيك «الألغام» الرئاسيّة
الفاتيكان ينصح بكركي عشيّة «الصلاة الروحيّة»: قلق من تسوية تتجاوز المسيحيين !
وزير الداخليّة يرمي «كرة نار» إجراء الإنتخابات البلديّة عند القوى السياسيّة
نداء الوطن: ميقاتي يسعى إلى تطيير الإستحقاق البلدي والإختياري كرمى لـ"المنظومة"
حصان فرنجية إلى الوراء... "شكراً قطر"
النهار: الانتخابات البلدية في أيار... اختراق مهدد؟ الوساطة القطرية تضغط لتسوية ولا أسماء
البناء: نيويورك تواجه اليوم امتحان محاكمة ترامب… وواشنطن غاضبة من «أوبك بلاس»/ موسكو تستضيف أول اجتماع للرباعية… ومفاوضات صعبة حول البيان السياسي/ الخليفي في جولة استطلاع وتأسيس للحضور في الملف الرئاسي وعرض المساعي/
الجمهورية: جهود الخارج لا تبدد إرباك الداخل
اللواء: استطلاع قطري لآلية تسريع الانتخاب.. وفرنجية في «الحارة» بعد باريس
المتقاعدون إلى الشارع مجدداً.. ومواعيد الانتخابات البلدية تُحرج المنظومة
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