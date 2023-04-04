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الأنباء الكويتية: هل يكون هناك رئيس للبنان قبل قمة الرياض العربية؟

4
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

تأمل أوساط سياسية لبنانية ان تنتج الإيجابيات الإقليميـــــة المتسارعـــة توافقا لبنانيا على رئيس للجمهورية، ليمثل لبنان في القمة العربية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في مايو المقبل.

 

وقد يكون هذا الأمل بمنزلة حلم ليلة صيف، لكن من الواضح ان الحراك الرئاسي المتسارع، أكان على مستوى الداخل أو الخارج، أخرج الملف الرئاسي من دوامة المراوحة، بعد خمسة أشهر من إغلاق أبواب القصر الجمهوري في بعبدا.

 

وانطلاقا من «الفحوصات» الرئاسية الجارية في باريس، بعلم القوى الدولية الأخرى المعنية، أو بغض نظر منها، إضافة إلى حركة الموفدين الدوليين والعرب، وآخرهم وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية د.محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

 

وتندرج حركة الخليفي ضمن إطار التحضير للقاء خماسي جديد يعقد في الرياض، قبل القمة العربية، لحل عقدة الرئاسة اللبنانية وهو كان زار طهران، وتردد ان ثمة من يطرح تحويل اللقاء «الخماسي» إلى «سداسي»، من خلال ضم إيران إليه، وان هذه المسألة مازالت قيد التداول بين القاهرة والعواصم الأخرى المعنية وهي واشنطن والرياض وباريس وقطر ومصر.

 

وتبقى الأنظار على باريس، التي تتحضر لاستضافة أسماء لبنانية إضافية تتطلع لخوض غمار الرئاسة، ما يعني ضمنا ان الأمور لم تحسم لصالح مرشح «أمل ـ حزب الله» سليمان فرنجية

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