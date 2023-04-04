الديار: جعجع: صار الوقت أن يجلس محور الممانعة في البيت

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع « نحنا أبناء الرجا ،خلاصنا بإيدنا مش بإيد الدول الكبرى، وقديش عنا اليوم أعمى بصيرة ومخلّع ضمير وإبن ضال عن درب الوطن» .

واضاف»سنفعل كل ما بوسعنا لعدم وصول محور الممانعة إلى بعبدا، وميزان القوى يسمح بذلك».

ولفت إلى أنه «صار الوقت أن يجلس محور الممانعة في البيت، لأنه مُصرّ على استراتيجيته وسياسته».

وخلص الى القول «نحن أعطينا الوطني الحر في الـ 2016 ، واليوم حان الوقت أن يعطونا»، مشددا على أنه «لن يصل أي رئيس من الممانعة إلى قصر بعبدا».