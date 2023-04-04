الديار: قلق من تسوية تتجاوز المسيحيين؟... الفاتيكان: للاتفاق على تسمية جامعة لمرشح رئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتجه الانظار الى «الصلاة» في بيت عنيا-حريصا... وخروج توافق مسيحي حول مرشح يمكن ان يقلب «الطاولة» على حسابات الجميع في الداخل والخارج، كما تمنى الفاتيكان الذي يخشى من تسوية على حساب المسيحيين!.

وفقا لاوساط مطلعة، نصحت الفاتيكان البطريرك بشارة الراعي، بضرورة ان يستفيد المسيحيون من الفرصة السانحة اليوم، فالامور في المنطقة، كما تراها الفاتيكان، «تتجه نحو مصالحات كبرى لا يجب ان يدفع المسيحيون ثمنها، ولهذا يجب ان يتوحدوا على خارطة طريق وطنية تحفظ دورهم الوطني من خلال التفاهم على كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، والبداية تكون بالاتفاق على تسمية جامعة لمرشح رئاسي يكون منطلقا لحوار مع كافة المكونات الاخرى، لان الانقسام المسيحي يضعف موقف الجميع، ويسمح بتمرير التسويات على حسابهم».