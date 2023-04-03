مقدمة الOTV

عنوان المرحلة: الانتخابات البلدية والاختيارية، لا الرئاسية.

فالأخيرة معلَّقة على تفاهم قوى لبنانية غير قادرة حتى اللحظة على التفاهم، وعلى مواقف دول عدة في الإقليم القريب والعالم الأوسع، غير قادرة حتى اللحظة على إقناع تلك القوى اللبنانية المحلية بالتفاهم.

فلا اللقاءات الخماسية أدت غرضها حتى الآن، ولا اللقاءات الباريسية، ولا المصالحات، ولا حتى الخطوات التاريخية المرتقبة بالنسبة الى سوريا في ايار المقبل.

اما جولة الموفد القطري على المسؤولين اللبنانيين، والتي تشمل غداً ميرنا الشالوحي ومعراب، فاستكمال للمساعي المشكورة، التي لا بدَّ ان تُثمر في نهاية المطاف، خصوصاً بعدما نفضت مرجعيات الداخل يدَها من مساعي التوافق، وآخرها بكركي، التي دعت النواب المسيحيين الى يوم صلاة، اَبعدت عنه حتى الإعلام.

في كل الأحوال، أصدر وزير الداخلية اليوم قرار دعوة الهيئات الناخبة، وحدد أربعة آحاد في أيار لإجراء الاستحقاق، والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان، أول المرحبين. أما التمويل اللبناني، فشأن آخر، ولو أن بعضه تأمن من المصدر الدولي.

ففي المجلس النيابي، الطريق مسدود.

وحكومياً، لا تعويل على حماسة وزير الداخلية من جهة، وعلاقته المتينة برئيس الحكومة من جهة أخرى، لإقناعه بإجراء المقتضى لتوفير المال.

أما في حال المراوحة، فلا شيء يمنع المنظومة من أن توصلنا الى نهاية ايار، بلا قدرة حتى على الحصول على إخراج قيد.