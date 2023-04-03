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حجار يذكر ممثل مفوضية اللاجئين بعبء النزوح السوري... وهذا ما قاله!

3
APRIL
2023
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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ممثّل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) إيفو فرايجسن ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) عبدالله الوردات للبحث في موضوع زيادة المساعدات النقديّة المخصّصة للنازحين السوريين في لبنان. خلال الإجتماع، ذكّر حجّار بالأعباء الكبيرة التي تكبّدها الشعب اللبناني منذ أكثر من 11 عاماً نتيجة النزوح السوري، وشرح الوضع الراهن بالتفصيل، من توتّر بين اللبنانيين والنازحين السوريين إلى إضراب موظّفي القطاع العام المستمر وتدهور قيمة رواتبهم ومعضلة سعر الصرف والتحرّكات المطالبة بإيجاد حلول سريعة لمساعدة الشعب اللبناني الذي أرهقته الأزمات المتتالية. وشدّد حجّار على عدم الموافقة على أي طرح لا ينطلق من مبدأ العدل والمساواة بين اللبنانيين والنازحين السوريين الموجودين على أرضه وبضيافته.

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