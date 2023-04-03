living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارلوس غصن من جامعة الكسليك : آفاق لقيادة أعمال ناجحة ونسج شبكات جديدة وفرص للتعلم

3
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلقت جامعة الروح القدس – الكسليك والسيد كارلوس غصن النسخة الثالثة من البرنامج التنفيذي “الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن” الذي يعالج القضايا العالمية المطروحة التي تحمل إشكاليات في عالم الأعمال، سيناقشها غصن مع اختصاصيين مرموقين إقليميا ودوليا. سوف تتطرق ورش العمل التي يتضمنها البرنامج إلى العمل التطبيقي وكذلك ستتيح فتح آفاق لقيادة أعمال ناجحة، بحيث يتم نسج شبكات جديدة وفتح فرص للتعلم، مبنية على خبرات في العمل والحياة في عصرنا الحاضر، وفق بيان للجامعة.
وقد استقطب هذا البرنامج التنفيذي بدورته الثالثة، عددا من المديرين التنفيذيين الكبار وأصحاب الشركات، ليتشاركوا المعلومات ويتفاعلوا مع نخبة من الخبراء الدوليين الذين يتمتعون بمسيرة مميزة في إدارة مؤسسات ناجحة، ومن بينهم كارلوس غصن، حيث سيقدمون لهم 10 ورش عمل.

سلامة أيانيان
بداية، كانت كلمة افتتاحية لمديرة البرنامج في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان نوهت فيها بأهمية هذا البرنامج الذي “يميز كليتنا، لاسيما لناحية التعاون الفعال مع الأستاذ كارلوس غصن”.

وأكدت أنه “جرى تصميمه بدقة، ليلبي توقعات المشاركين وليكون على قدر المستوى الذي تتمتع به جامعتنا وتسعى للحفاظ عليه”، مشيرة إلى أنه “تم التركيز على أربع نقاط أساسية، أولها اختيار متحدثين متمرسين إقليميين ودوليين من ضمن شبكة معارف غصن، وثانيا اختيار المواضيع التي تساعد على مواجهة التحديات الراهنة وقيادة المؤسسات بطريقة أفضل، ثالثا صب الجهود لاعتماد تكنولوجيا جيدة خصوصا أن المتحدثين هم من جميع أنحاء العالم وهناك مشاركون عبر الإنترنت، ورابعا الحرص على اختيار مشاركين من خلفيات متنوعة يسعون لتطوير أنفسهم من ناحية التعلم”.

وختمت متوجهة للمشاركين:”إن نجاح هذا البرنامج يقع على عاتقكم ويعتمد بالدرجة الأولى على قدرتكم في توجيه المحادثات إلى المجالات التي تهمكم، استفيدوا من خبرات المتحدثين الذين سيشاركونكم تجاربهم الناجحة ومن الوقت الآخر المخصص للأسئلة والاجوبة، لجعل هذه التجربة ثاقبة قدر الإمكان”.

خليفة فريحة
من جهتها، أكدت عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة أن هذا البرنامج يتلاقى مع رؤية الكلية وأهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى “أهمية البرامج التنفيذية التي طورتها الكلية إلى جانب برامجها التطبيقية، بالتعاون مع شراكات دولية مع مؤسسات مرموقة، حيث اعتمدت منذ العام 2020 ما يسمى بالمقاربة التشغيلية المتميزة”.

كما قدمت لمحة عن البرامج التعليمية التي توفرها الكلية في الإجازة والماجستير، لافتة إلى تطوير مواد تعليمية تلبي حاجات سوق العمل، “هدفنا ضمان إمكان توظيف طلابنا وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحالية”.
وختمت متوجهة بالشكر للأستاذ كارلوس غصن على شغفه وتفانيه لإنجاح هذا البرنامج الذي لم يكن ليبصر النور لولا مساهمته الكريمة في سبيل تطويره. كما شكرت المتحدثين على تقديم وقتهم مجانا من دون أي مقابل، وفريق العمل في الكلية، معلنة “أن عائدات هذا البرنامج تذهب لدعم تمويل مركز تطوير المهارات في الجامعة.

غصن
ثم ألقى كارلوس غصن كلمة لخّص فيها أهداف هذا البرنامج، وكيف تم تصميمه واختيار المواضيع والمتحدثين. وقال: “منذ وصولي إلى لبنان، أبديت استعدادي الكامل للمساعدة انطلاقًا من خبراتي وتجاربي في عالم الأعمال، لاسيما في ظل هذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها. وأيقنت ضرورة تعزيز التعليم في هذه الحالة، نظرا لأهميته في دعم مجال الأعمال ومساعدة الشباب اللبناني ورواد الأعمال. وبدأت تحقيق ذلك بالتعاون مع رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، الذي كان المبادر الأول.

وبعد سلسلة نقاشات وحوارات، توصلنا إلى إطلاق ثلاث مبادرات، تستند إلى رؤية الجامعة المستقبلية، وهي: برنامج تنفيذي حول “الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال”، مركز تدريب على التكنولوجيا الحديثة، ودعم الشركات الناشئة”.
وأضاف: “رأينا أننا بحاجة إلى إنشاء برنامج يكون مختلفًا وفريداً من نوعه ويستند إلى الخبرات والتجارب والمعارف وليس على نظريات أكاديمية بحتة. فاستعنت بأشخاص أعرفهم شخصيًا وكنتُ قد عملت معهم، ليتشاركوا معكم بالخبرات التي اكتسبوها على مر سنين خلال مسيرتهم الطويلة والناجحة في عالم الأعمال”.

ثم شرح غصن عن المواضيع التي ستعالج وهي: إدارة الأعمال وقت الاضطرابات، تمكين الأعمال التي تشهد حالة تدهور، إدارة الأعمال في ظل التضخم، توسيع الأعمال خارج الحدود الوطنية، إجراء مفاوضات مستدامة، القيادة الأصيلة، الأداء والثقافة والشعب، وضع استراتيجيات النجاح، الإدارة المبتكرة والذكاء الاصطناعي، وبناء العلامة التجارية القوية والحفاظ عليها.

ثم بدأت ورشة العمل الأولى، على أن تمتد الورش الأخرى على مدى شهرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   