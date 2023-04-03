بعد التعدي على المدافن المسيحية.. الكشف عن هوية الفاعلين!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 31/03/2023، أقدم مجهولون على الدخول الى مدافن الطائفة المسيحية في مدينة صيدا، وعملوا على تحطيم بعض الرموز الدينية وهي عبارة عن "صلبان"، و "تماثيل".
على الفور، قامت شعبة المعلومات بالاستقصاءات والتحريات اللازمة وتمكنت من تحديد مكان تواجد الفاعلَيْن في صيدا، وهويّتيهما.
وبعد عمليّات الرصد والتعقّب، تمكنت من توقيفهما، وتبيّن أنّهما قاصران ويدعيان:
ا. ي. (مواليد عام 2008، لبناني)
ك. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وصرّحا أنّهما قاما بذلك بقصد الاذية والتخريب.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.