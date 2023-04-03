لجميع العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريين والمتقاعدين...إعلان هام من وزير المال

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اكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل ، ان رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفاً للدولار الواحد/ ٦٠ ألف، ، وهو بالتالي يدعو المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر.

اما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة / تسعون الفاً/ ٩٠ الفاً/ فهو امر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين الفاً وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق الى صاحب الحق فيه.

ويدعو الوزير الخليل الذين حصلت معهم اموراً مماثلة مراجعة مصرفهم على الفور.