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لقاء بكركي بلا اعلام

3
APRIL
2023
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أشار بيان من مدير المكتب الاعلامي في بكركي وليد غياض موجه الى المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، والمواقع الالكترونية المحترمة، الى الاعلاميين والصحافيين، اذ نشكر تعاونكم الدائم معنا في تغطية نشاطات الصرح البطريركي في بكركي الا ان نهار الاربعاء الواقع في الخامس من شهر نيسان “اربعاء ايوب” اليوم الذي اختاره صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم رياضة روحية للسادة النواب في بيت عنيا مزار سيدة لبنان – حريصا، نتمنى أن يكون نهار صلاة بعيدا عن الاعلام لذا سنقوم بتصوير بعض اللقطات للنواب قبل بدء يوم الاختلاء وتوزيعها عليكم لاستعمالها في تغطيتكم الاعلامية. اما بالنسبة للقداس الالهي الذي سيحتفل به غبطته في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان سيتم تصويره من قبل تلفزيون الم ا زر OLL عند الساعة الثانية عشرة ونقله مباشرة عبر الفضاء بواسطة SNG المقدم من محطة MTV مشكورة لتوزيعها التر د د على كل التلفزيونات الراغبة في النقل المباشر.
نشكر تفهمكم ونتمنى لكم اسبوعا مبار كا مقدسا عسى ان نشهد مع قيامة المسيح قيامة لوطننا لبنان .

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