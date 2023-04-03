أرسلان عرض مع بنات ووفد من السوري القومي المستجدات الراهنة

A + A -

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الدكتور ربيع بنات على رأس وفد من الحزب ضمّ رئيس المجلس الأعلى عامر التلّ، عضو المجلس الأعلى الدكتور محمود أبو خليل وعميد الدفاع زياد معلوف، بحضور عضوي المجلس السياسي في الديمقراطي الوزير السابق صالح الغريب ولواء جابر، ومسؤول العلاقات الخارجية ومنسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية محمد المهتار، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات المحلية والإقليمية.

أكد اللقاء، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، أهمية التنسيق بين الحزبين على الصعد والمستويات كافة في ظلّ الأوضاع الراهنة، كما الدفع باتجاه كل ما يساهم بإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وإقرار الإصلاحات اللازمة، والحفاظ على الأمن والإستقرار.

وشدّد على ضرورة بذل الجهود المطلوبة لصمود الدولة المركزية وتقويتها في وجه الخطابات الداعية إلى مشاريع التقسيم والفدرلة، المعروفة المصادر والأهداف، وذلك من خلال نظام سياسي جديد يقوم على تحقيق الدولة المدنية والمواطنة الحقيقية، نظام بعيد كل البعد عن تكريس الطائفية والتحاصص والزبائنية والتمييز العنصري.