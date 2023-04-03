طقسٌ صيفيّ وإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود الـ4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود الـ50كلم/س وتكون محملة بالغبار.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الموسمية لشهر نيسان وتستمر حتى صباح الأربعاء حيث تنخفض بشكل سريع وملحوظ، ويتقلب الطقس محليا تحت تأثير منخفض جوي بارد متمركز وسط أوروبا (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: صافٍ إجمالا مع إرتفاع في درجات الحرارة وإنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لشهر نيسان بحدود الـ4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود الـ50 كلم/س وتكون محملة بالغبار.



الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.



الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية فترة قبل الظهر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.