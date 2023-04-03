من لبنان إلى سوريا... عصابة محترفة لسرقة السيارات!

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه, "في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم".



وأضاف البلاغ, "بنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي تنفّذها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بنقل السّيارات المسروقة من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان إلى محافظة الشّمال ومنها إلى البقاع، تمهيداً لتهريبها إلى الأراضي السّورية".



ولفت البلاغ إلى أن, "بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة ومن بينهم: أ. و. (من مواليد عام 1983 ، سوري) م. ق. (من مواليد عام 1992، لبناني), وأعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما".

وتابع, "بتاريخ 26-3-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه بهما على متن سيّارة نوع "كيا ريو" لون أسود في محلّة العبدة، حيث نصبت لهما كمينًا محكمًا، وأوقفتهما، وضبطت السّيّارة التي تبيّن أنها مسروقة من جونية".



وبالتحقيق معهما، إعترف الأوّل بقيامه بنقل 8 سيارات مسروقة إلى الشّمال ومنها إلى البقاع حيث يتم تسليمها لأشخاص يقومون بتهريبها إلى الأراضي السورية, كما إعترف أنه كان بصدد نقل سيارة "الكيا ريو"، التي ضُبطت، إلى بلدة فنيدق، بهدف نقلها إلى البقاع وتهريبها إلى سوريا".



وإستكمل البلاغ, "كذلك إعترف الموقوف الثّاني أنّه قام بتسليم الأوّل 5 سيارات مسروقة من بيروت لنقلها إلى الشّمال".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع السّيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".