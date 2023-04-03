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هذا ما قاله المولوي بشأن الإنتخابات البلدية والإختيارية

3
APRIL
2023
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أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إصراره على قيام الإنتخابات البلدية والإختيارية وأدعو الهيئات الناخبة لبدء العمل وهذا الأمر قناعة واللّبنانيون بحاجة له وإستكمال التحضيرات بتأمين الإعتمادات.
 
واضاف: الانتخابات البلديات والاختيارية ستبدأ في 7 أيار في الشمال وعكار، 14 أيار في جبل لبنان، 21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 أيار في الجنوب والنبطية
 
وشدد مولوي على أنه, "على الإعلام والمواطن الإقتناع للضغط معنا للقيام بالإنتخابات البلدية ونحن عند الحصول على الإعتمادات اللازمة لن نقبل إلا أن ينال الموظف حقوقه كاملاً".
 
وأضاف, "إعتدنا على المواجهة لتحقيق الدولة وتحقيق مصلحة المواطن ليكون لدينا بلديات أفضل والمواجهة لتحقيق القانون".
 
وختم مولوي قائلاً, "المبلغ قليل مقابل مردوده على تنمية البلدات والبلديات في توأمة البلديات الأجنبية أو الإتفاقات مع المنظمات الدولية ومنافع الإنتخابات البلدية أكبر بكثير من كلفتها والتكلفة تؤمنها الدولة اللبنانية فضلاً عن مساعدات من الـ"UNDP".
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