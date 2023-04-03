روابط القطاع العام: مصرون على النضال بكل الوسائل المتاحة

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عقدت روابط القطاع العام من مدنيين وعسكريين، اجتماعاً طارئاً مساء الأحد، بحثت فيه “سبل مواجهة ما يمر به هذا القطاع من ازمات وما يواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة”.

ولفتت الروابط في بيان الاثنين، الى أن اجتماعها جاء تحت العناوين الآتية: “معا لاستعادة قيمة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ولو على مراحل، معا للحصول على حقنا بالتغطية الطبية والاستشفائية الكاملة والشاملة، نعم لحق أولادنا بالتعلم، نعم لبدل نقل كاف، يدفع وفقا للمسافات، حقوقنا مقدسات لعائلاتنا وهيدين ممتاز على الدولة لن نهدأ قبل استعادتها”.

وأبدت الروابط كافة “الإصرار على النضال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة الحقوق”، وتم الإتفاق على “العمل المشترك الدائم وصولا لتحقيق الأهداف”.