القرم: نستطيع محاربة الإنترنت غير الشرعي

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أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, "أنا على تواصل دائم مع نقابة موظفي أوجيرو وأنا منذ اليوم الأول كنت مع الموظف ومع المواطن الذي يجب أن لا ينقطع عنه الإنترنت وليس من صلاحيات الوزير كيفية صرف الأموال للموظفين".



وقال جوني القرم في حديث لـ"صوت لبنان": "إن إضراب موظفي أوجيرو كان متسرع وصدر مرسوم تعرفة لألفا وتاتش كانت متحركة على سعر صيرفة وأوجيرو ثابتة وكان كل شيء متجانسا، لدينا 280 ألف مشترك في أوجيرو إذا ربحت الأخيرة الأموال تذهب إلى المالية أما ألفا وتاتش فأرباحها تذهب إلى المالية".



وأضاف القرم, "وزارة الإتصالات ليس لديها جهة رقابية والموضوع الذي نستطيع القيام به هو محاربة الإنترنت غير الشرعي".

وتابع, "هدفنا هو إستمرارية عمل المرفق العام والتوجه لخلاص القطاع هو عن طريق تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة".



ولفت القرم إلى أن, "إبتداء من هذا الأسبوع سنقوم بعملية ضبط المخالفات والتعرفة بالليرة ثابتة والمصروف بالدولار المولدات القديمة كانت لها مناقصة ومرصود لها مبلغ معين بالليرة اللبنانية وأصبح المبلغ يفقد قيمته لدرجة إنخفض عدد المولدات".



وأشار القرم إلى أن, "إستقلالية مالية أوجيرو تأتي عن طريق تفعيل قانون "ليباتلكوم" وممنوع الفراغ في هذا القطاع وأنا تعهدت للمواطن بعدم قطع الإنترنت ولو ما كان هناك تدخل لألفا وتاتش لتعبئة المازوت لكان إنقطع الإنترنت عن البلد".