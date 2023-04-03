عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 نيسان 2023

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الأخبار: جعجع: عودة إلى حلم الدويلة

مبادرة «5+1»: ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية؟ باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم يُقفل



فلسطين تفتتح أسبوعاً حامياً: تلاعب «فاشي» بصواعق الأقصى





الديار: سوريا تعود الى الجامعة العربيّة... وتفاهم الرياض - طهران الى خطوات عمليّة

فرنجية ينتظر إشارات سعوديّة لإعلان ترشيحه... ومصير «البلديّة» يُحسم هذا الأسبوع



البناء: رويترز: السعودية تدعو الأسد إلى قمة الرياض… والمقداد يبحث مع شكري تطوير العلاقات/ الحرس الثوري ينعى شهيداً جديداً… والاحتلال يتحدث عن إسقاط مُسيّرة عبرت من سورية / وزير قطري في بيروت… وفرنجية يواصل زيارته لباريس… ورعد ينبّه من تدخل واشنطن/

نداء الوطن: نعيم قاسم "بالثلاثة": فرنجية خيارنا الأول والأخير

حزب الله "عالمكشوف": مرشح رئاسي بلا "صندوق"

الجمهورية: الإستحقاق في الضمانات والتسويات

اللواء: يوم الرواتب والعواقب.. وميقاتي لن يتحمل المسؤولية منفرداً

لا نتائج فورية لمحادثات فرنجية في الإليزيه.. ولبنان يحضر بقوة في قمة أيار في السعودية



النهار: فرنسا توسّع تحرّكها ودعوات لمرشّحين آخرين

l'orient le jour: À Paris, Frangié présente ses lettres de créance... aux Saoudiens