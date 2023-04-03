عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 نيسان 2023

الأخبار: جعجع: عودة إلى حلم الدويلة
مبادرة «5+1»: ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية؟ باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم يُقفل
فلسطين تفتتح أسبوعاً حامياً: تلاعب «فاشي» بصواعق الأقصى
الديار: سوريا تعود الى الجامعة العربيّة... وتفاهم الرياض - طهران الى خطوات عمليّة
فرنجية ينتظر إشارات سعوديّة لإعلان ترشيحه... ومصير «البلديّة» يُحسم هذا الأسبوع
البناء: رويترز: السعودية تدعو الأسد إلى قمة الرياض… والمقداد يبحث مع شكري تطوير العلاقات/ الحرس الثوري ينعى شهيداً جديداً… والاحتلال يتحدث عن إسقاط مُسيّرة عبرت من سورية / وزير قطري في بيروت… وفرنجية يواصل زيارته لباريس… ورعد ينبّه من تدخل واشنطن/
نداء الوطن: نعيم قاسم "بالثلاثة": فرنجية خيارنا الأول والأخير
حزب الله "عالمكشوف": مرشح رئاسي بلا "صندوق"
الجمهورية: الإستحقاق في الضمانات والتسويات
اللواء: يوم الرواتب والعواقب.. وميقاتي لن يتحمل المسؤولية منفرداً
لا نتائج فورية لمحادثات فرنجية في الإليزيه.. ولبنان يحضر بقوة في قمة أيار في السعودية
النهار: فرنسا توسّع تحرّكها ودعوات لمرشّحين آخرين
l'orient le jour: À Paris, Frangié présente ses lettres de créance... aux Saoudiens