أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 نيسان 2023

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الأخبار: علم وخبر



سوريا والملف اللبناني

لوحظ حضور السفير السوري السابق في بيروت علي عبد الكريم علي في لقاءات عقدها الرئيس بشار الأسد، أخيراً، مع وفود لبنانية رسمية زارت دمشق. مصادر مطلعة أكدت أن حضور علي بوصفه مسؤولاً عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية يعود إلى عدم إمكان تعيين سفير مكانه في لبنان بسبب الشغور الرئاسي، وأن لا عودة في دمشق إلى مرحلة ما قبل 2005. وأشارت إلى أن المقاربة السورية تجاه الملف اللبناني لا تزال كما كانت عليه في السنوات الأخيرة، بإحالة كل الحلفاء إلى التزام ما يقرره الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الشؤون اللبنانية بسبب الثقة الكبيرة التي توليها دمشق لحزب الله في هذا الملف.

عبود يستأنف قرار «الإطفاء»

استأنف محافظ بلدية بيروت مروان عبود قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة تفعيل قرار تخصيص قسائم محروقات شهرية لـ24 ضابطاً من فوج إطفاء بيروت، خصوصاً أنّ هؤلاء يُطالبون بحصولهم على 25 تنكة بنزين شهرياً بمفعولٍ رجعي عن أكثر من 3 سنوات أسوةً بضبّاط الأجهزة الأمنية، فيما يعتبر عبود أن بلدية بيروت غير مُلزمة بتنفيذ القرار الصادر عن «الشورى».

خلاف بين وزير البيئة وموظفيه

نشبَ خلاف بين وزير البيئة ناصر ياسين وعدد من الموظفين في وزارة البيئة بعدما استخدم الوزير هبة لإعادة تأهيل مكتبه وتصليح الأضرار التي أصابته في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، فيما بقيت المكاتب الأخرى على حالها.

بوشكيان يسعى إلى كسب الأرمن

بعد خلافه مع حزب «الطاشناق» على خلفية مشاركته في جلسات الحكومة، يحاول وزير الصناعة جورج بوشكيان كسب رضى التجار الأرمن من خلال العمل على قرار فرض رسوم إضافية على المواد المستوردة التي لها بديل في السوق، ما أدى إلى نشوب خلاف بينه وبين جمعية التجار والهيئات الاقتصادية.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت نظر عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين المعنيين بملفات المنطقة أنّ البيانات السعودية الرسمية بخصوص كلّ اتصال او موقف مشترك مع مسؤولين إيرانيين تستخدم بدلاً من مصطلح الاتفاق السعودي الإيراني او الاتفاق مع إيران، مصطلح الاتفاق الثلاثي، في إصرار على الشراكة الكاملة مع الصين.



خفايا

قال دبلوماسي عربي إنّ أفضل الطرق للتعامل السعودي مع الملف الرئاسي اللبناني لعدم الظهور كبديل عن حلفائها أو مصدر ضغط عليهم ويريحها من عبء تجاهل تسويات ما بعد الاتفاق السعودي الإيراني هو فتح الطريق لعودة الرئيس سعد الحريري ليتحمّل المسؤولية عنها كزعيم محلي كما يفعل حزب الله





اللواء: أسرار

همس

تبرعت المؤسسة العائلية لوزير ونائب سابق بكلفة تصليح النظام الألكتروني في وزارة المالية، كمساهمة لإعادة تفعيل جبايات الضرائب والرسوم، وزيادة الموارد المالية للخزينة!

لغز

إستطاع الوفد النيابي الذي زار بروكسل الأسبوع الماضي أن يُحدث تغييراً جذرياً في نظرة المسؤولين في الإتحاد الأوروبي حول معالجة مسألة النازحين السوريين في لبنان!





نداء الوطن: خفايا

تفكِّر شركات معروفة، ومنها مؤسسات إعلامية، في استئجار خطوط انترنت من الخارج، وتحديدًا من قبرص وتركيا، لتسيير أعمالها، بعد انقطاع الانترنت الأسبوع الفائت والمرشّح للتكرار، ما يتسبب بتعطيل أعمالها وتكبّد خسائر فادحة.

يتردد أنّ حزباً بارزاً التقى بالعديد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولم تقتصر اللقاءات على مسؤول مالي مرشح تم التداول بخبر لقائه مع مسؤولين في هذا الحزب.

يتردد أنّ وزير الاعلام زياد مكاري قام بسلسلة مناقلات وتعيينات في تلفزيون لبنان، يقول البعض إنّها جاءت مجحفة بحق حزب معارض، فيما يرى معنيون أنّها راعت كل الأحزاب والطوائف، فيما يشكو بعض الكاثوليك من تغييبهم عن هذه التعيينات.