living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: الركود حوّل معارض السيارات في لبنان إلى خزائن مالية بقيمة موجوداتها

3
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بيروت- جويل رياشي-

يعاني سوق السيارات في لبنان حاليا ركودا في حركة الاقبال على رغم تحوّل معارض السيارات المنتشرة على الاوتوستراد الساحلي من شمال لبنان الى جنوبه وفي مناطق متوسطة الارتفاع، الى كاراج مكتظ بآلاف السيارات التي تم تخزينها.

 

اما الأسباب وراء خطوة التجار تخزين السيارات، فهي توقع ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وحماية الاموال باستثمارها في بضائع قابلة للبيع، ومواصلة الحركة التجارية في بلاد لم تنل الحرب من عزيمة أهلها، الى ان جاء الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية بعد 2019، ليلحقا أضراراً عجزت الحرب نفسها عن تكبيدها بكبار التجار والشركات والقطاعات المبادرة في البلاد.

 

وقد تخطى تخزين السيارات المعارض الى الأفراد الذين شحنوا سياراتهم من بلدان إقامتهم وخصوصاً في دول الخليج، وسجلوها رسمياً في لبنان للإفادة منها بعد انخفاض رسوم الشحن والجمرك والتسجيل الى 4% من سعر السيارة، وهي التي كانت تصل سابقاً الى 40%.

 

ركود وتخزين

يتحدث زياد قسيس صاحب معرض للسيارات في المنصورية بقضاء المتن الشمالي في محافظة جبل لبنان عن «ركود ضرب هذا القطاع اعتبارا من يناير الماضي. وقد انخفضت المبيعات بنسبة 90% عما كانت عليه سابقا وخصوصا في الاعوام الثلاثة الاخيرة. الاسباب عديدة وابرزها اقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات «النافعة»، وتخزين التجار لاسطول كبير من السيارات تحسبا لارتفاع الدولار الجمركي. الا ان هذه الخطوة أدت الى مفاعيل عكسية بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية، ثم ما تردد عن خفضه الى ثمانية آلاف ليرة، دون التعويض على الذين سددوا رسوما جمركية على سعر 45 الفا. وفي المقابل قرر بعض التجار حرق اسعار عدد من السيارات لتأمين استمرار الحركة في معارضهم».

 

ويضيف قسيس الذي تفرغ لهذه المهنة منذ ثمانية اعوام، انه يعاني ركوداً غير مسبوق في البيع منذ ثلاثة اشهر، «بعد الانتقال الى معرض اكبر وتكبّد مصاريف اضافية. حاليا لا يتخطى المبيع عندي سيارتين على الاكثر شهريا بعدما بلغ المعدل سابقا اربع سيارات اسبوعيا».
ويتحدث عن «إقبال على شراء السيارات المرتفعة الثمن، في مقابل جمود في السيارات ذات الاسعار الشعبية بسبب توقف القروض المصرفية وغيرها. ولا استطيع المخاطرة بقبول البيع بالتسليفات للزبائن، لأنه لا قدرة لدي ولغالبية التجار على تحمّل الخسائر جراء عدم التسديد، وغياب الانتظام في عمل الدوائر الرسمية كافة».

 

وتوقع اقفالا لقسم كبير من معارض السيارات، وأشار «الى تريث الناس في الانفاق على تجديد سياراتهم، وترك اموالهم لاستعمالها في الحاجات الضرورية من طبابة وتسديد اقساط مدرسية وجامعية وغيرها».

 

وختم بالقول: «الهزات الاقتصادية تؤثر على الرفاهية، وان كان ذلك لا يشمل طبقة الميسورين والمرتاحين ماديا الذين لم يتأثروا بالأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   