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الديار: الموقف المسيحي في المربّع نفسه... جعجع وباسيل يُصعّدان تجاه فرنجية

3
APRIL
2023
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بعض ما ورد في مقال إبتسام شديد في الديار:

...المسيحيون يلتقون مؤخرا على «القطعة»، بحسب مصادر مسيحية، فيتفقون على ملفات ويختلفون على أخرى، الاتفاق يطبق على رفض الطريقة التي تدار بها الأمور في الحكومة ومجلس النواب فقط، والاختلاف قائم حول انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه صار من المؤكد ان النواب المسيحيين ذاهبون الى لقاء الخامس من نيسان في بكركي بالذهنيات والحسابات نفسها، وقد أعطى تصعيد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع صورة عن مشهد الاختلاف، فـ «القوات» تتمترس في الموقع نفسه الرافض لوصول رئيس من محور الممانعة، في إشارة واضحة الى رئيس «المردة» سليمان فرنجية الذي يشارك نواب تكتله في لقاء الاربعاء في الصرح البطريركي.

 

...التوافق المسيحي على الملف الرئاسي لا يزال بعيدا، كما تقول المصادر، فرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يرفض ما طرحه الثنائي الشيعي، فيما رفع جعجع سقف التصعيد عشية زيارة فرنجية الى باريس، كما وضعت «القوات» فيتوات على أسماء مسيحية مقربة من جبران باسيل.

 

 فيما بكركي تأمل او على الأقل كما يقول المقربون منها، ان يصل المسيحيون الى وحدة موقف من الاستحقاق الرئاسي، وليس الى مرشح واحد.

الديار
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