حجار ردا على المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: النزوح السوري يتحمّل جزءاً لا بأس به مما وصلنا اليه في لبنان

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غرد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عبر تويتر بالقول: سيدي الكريم @JanezLenarcic لقد ذكرت خلال مؤتمرك الصحافي في بيروت أن الأزمة الحالية في لبنان من الناحية المالية والتضخّم ليست بسبب النازحين السوريين. طبعاً، النزوح السوري لا يتحمّل وحده مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم في لبنان، ولكن يتحمّل جزءاً لا بأس به

كما تحمّل لبنان إعباء كبيرة على الصعيد البيئي مع إرتفاع كلفة رفع النفايات التي إزدادت بشكل كبير ناهيك عن الضغط على شبكات الصرف الصحي. ولا يمكن أن ننسى كلفة الحفاظ على الأمن وضبط الحدود البريّة والبحريّة في محاولة لمنع التسلّل إلى لبنان والهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.

لجميع الأسباب التي ذكرتها وغيرها، أدعو إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنيين بهدف تحديد النازحين السوريين الحقيقين، وتمييزهم عن "المقيمين" لأسباب إقتصادية أو لأسبابٍ أخرى وتحديد أعدادهم والعمل على خطّة متكاملة لإعادتهم إلى بلدهم أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث.