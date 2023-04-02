أحد الشعانين...في منطقة الشوف

A + A -

إحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في منطقة الشوف بأحد الشعانين، فأقيمت القداديس ورفعت الصلوات في الاديرة والكنائس في مختلف قرى المنطقة، لا سيما الحرف والعرقوب والمناصف والودايا والشوفين الاعلى والاوسط..

وفي كنيسة سيدة التلة في دير القمر، ترأس رئيس الرعية الاب جوزيف ابي عون قداس احد الشعانين وعاونه فيه آباء وكهنة، بمشاركة عدد كبير من أبناء البلدة والجوار، وبعد القداس حمل المشاركون اغصان الزيتون والنخل وجابوا في مسيرة روحية الشارع الرئيسي للبلدة.

كذلك ترأس الاب ايلي كيوان قداس الشعانين في بلدة بريح، وركز في عظة له على معنى المناسبة والاحتفال سويا بالاعياد في المنطقة، وتبع ذلك حمل الأطفال الشموع وإقامة زياح الشعانين.