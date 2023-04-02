"ليس بهذه السهولة"... وزير العدل يرفض "الإتهامات"

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رفض وزير العدل هنري الخوري كلّ الإتهامات التي تنسب إلى وزارته، مؤكّدًا أن الوزارة "لم تهدد أي موظف بإقالته أو حرمان رئيس قلم من منصبه".



وقال الخوري في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط": "ليس بهذه السهولة ولا بهذه الظروف الدقيقة يتم التعاطي مع موظفين ندرك صعوبة أوضاعهم المعيشية والإجتماعية".



وأكّد الخوري أنه "ماضٍ بالعمل لتحسين تغذية صندوق تعاضد المساعدين القضائيين بالإيرادات، واتفقت مع نقابة المحامين على هذا الأمر".

وأشار إلى أنه "مستمرّ في التخفيف من وجع هؤلاء بانتظار أن تدرس الحكومة واقع القطاع العام برمته، وتضع خطّة تعالج أزمة الرواتب والتقديمات الصحية والتعليمية والإجتماعية لجميع الموظفين".



ولفت الخوري إلى أنه "حريص جداً على بقاء المساعدين القضائيين في مهامهم بالنظر لأهمية دورهم في تسيير مرفق القضاء".



ودعاهم إلى أن "يتفهّموا جهوده الهادفة للتخفيف من عبء الأزمة التي تطول جميع اللبنانيين".